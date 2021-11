Mangia Trekking: il Fossati Da Passano di Varese Ligure vince un concorso nazionale - LevanteNews

Da Mangia Trekking

Un’attività dal significato antico si è svolta ed è stata ideata sul nostro territorio, Mens Sana in Corpore Sano. Affinché lo sport sia vero benessere. Un’attività progettuale sostenuta dagli Enti Provinciali, supportata e promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proposta dall’Istituto Fossati Da Passano della sede di Varese Ligure, l’iniziativa ha coinvolto tutti gli studenti della scuola. Cinque di loro svolgeranno anche il ruolo di ambasciatori/collaboratori del progetto (Briasco Lisa, Bado Marta, Corsi Asia, Moresco Benedetta, Tinti Martina Letizia).

La docente ideatrice del progetto, è stata l’autorevole sportiva italiana Alessandra Borio, oggi insegnante di Scienze Motorie ed autrice di articoli su riviste sportive, la quale si è avvalsa di alcune istruzioni apprese dall’associazione Mangia Trekking (che nella sede scolastica di La Spezia da qualche anno nella sezione Turistica, svolge con l’hikers mountaineer Giuliano Guerri, anche presidente dell’associazione veri e propri corsi di Alpinismo Lento). La prof.ssa Borio ha avuto inoltre il supporto importante dell’insegnante di Scienze Motorie Maria Porcelluzzi.

I Temi elaborati del progetto definito nel suo insieme Green Walk, sono stati : Alimentazione Sana, e Sport pulito senza dopping, Le Parole chiave e di riferimento per descrivere immediatamente il significato del progetto sono:

Benesssere, Biologico e Conoscenza del territorio.

Gli obiettivi che il progetto vuole conseguire attraverso lo sviluppo della parte digitale sono i “messaggi chiave da veicolare” ai destinatari dell’ iniziativa che andrà a realizzarsi.

Gli obiettivi principali da conseguire nell’ambito del Green Walk saranno:

– spingere giovani e adulti ad adottare uno stile di vita sano;

– favorire un’alimentazione sana, promuovendo i prodotti biologici locali;

– esplorare il territorio attraverso attività’ di camminata – trekking;

– realizzare un video dell’evento.

Si può affermare che nel suo complesso il progetto ha già mosso diversi interessi e raggiunto alcuni degli obietttivi

Inoltre gli studenti nell’ambito dei loro compiti dovranno spiegare sintenticamente le fasi di lavoro che condurranno alla realizzazione della iniziativa. II ruolo che ciascun componente del gruppo assumerà nelle attività di progetto che prevedono:

– Organizzazione del percorso

– Contatto con le aziende per la scelta dei prodotti locali da offrire a fine camminata

– Diffusione dell’evento tramite locandina digitale e social media

– Ripresa video dell’attivita’e montaggio del video a cura studenti della sezione grafica

– Pubblicazione del video su social media

Gli studenti dovranno anche indicare ed elencare se la strumentazione necessaria per la realizzazione del progetto è già disponibile all’istituto scolastico ( videocamera, computer, prodotti tipici locali, bacchette per trekking etc.

Con piena soddisfazione e gratitudine verso gli insegnanti che si cono impegnati, e per aver vinto il Concorso, l’Istituto scolastico comunica che grazie al contributo vinto, metterà a disposizione i mezzi di trasporto necessari alle attività, con un parte del premio economico ricevuto provvederà all’acquisto delle attrezzature necessarie ed i risultati del progetto sul campo, saranno diffusi con locandina e tramite Instagram, Facebook e sito scolastico,