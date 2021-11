Chiavari. Stanig: "Caso Ferden, subito Consiglio per chiarire" - LevanteNews

Dal Comune di Chiavari

Palazzo Ferden. La maggioranza convoca un consiglio comunale per chiarire le strumentalizzazioni della minoranza.

“In merito agli argomenti trattati sabato in conferenza stampa dai consiglieri di minoranza Garibaldi Sandro, Giovanni Giardini, Daniela Colombo e Garibaldi Silvia e dal candidato Sindaco dei 5 Stelle, Davide Grillo, relativi alla destinazione d’uso del palazzo “Ferden”, convocheremo immediatamente un apposito Consiglio Comunale per chiarire le strumentalizzazioni della minoranza e far emergere chi effettivamente negli anni ha commesso errori su questa pratica, dimostrando che la nostra amministrazione ha deliberato sempre in conformità alle norme vigenti e nell’interesse di Chiavari e dei Chiavaresi”. Dichiara Silvia Stanig Sindaco facente funzioni con delega all’urbanistica.