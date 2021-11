Chiavari: "Sostegno all'agricoltura e danni causati dai cinghiali" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo regionale del Partito democratico

Ciao,

si sono conclusi i lavori della COP26 di Glasgow, con l’immagine del Presidente della Conferenza in lacrime per il colpo di coda, nella dichiarazione finale, da parte dell’India, il secondo maggiore utilizzatore di carbone del Pianeta, che ha portato a ridurre le ambizioni rispetto al superamento delle fonti fossili da qui al 2030.

Una doccia fredda, quel “bla, bla, bla” di cui parla Greta, anche rispetto alle ambizioni della Conferenza. Le diplomazie internazionali, invece, parlano di passi avanti importanti: l’intesa USA-Cina per la riduzione delle emissioni, l’aver fissato come soglia degli obiettivi non più i 2 gradi, ma 1,5, l’esplicitazione del percorso di superamento del carbone, mai citato nelle COP precedenti.

Quello che colpisce è la distanza tra la velocità esponenziale con cui i fenomeni estremi stanno cambiando il nostro pianeta e la lentezza delle risposte della comunità internazionale. C’è una discrasia fortissima tra il “non abbiamo più tempo” e il “facciamo il punto l’anno prossimo”, che in qualche modo dovrà essere superata, perchè abbiamo solo pochi anni per poter rimettere in carreggiata la situazione e ad ogni livello dobbiamo fare il possibile per attuare politiche che vanno in questa direzione.

MENTRE GENOVA SI ALLAGA, TOTI INAUGURA IL SUO POINT CON BUCCI. Torniamo alle vicende liguri con una serie di questioni che riguardano il territorio e l’ambiente.

La prima riguarda il nubifragio di Genova, di sabato scorso. Un fenomeno meteo di non grande intensità che ha allagato mezza città, con le immagini di Galleria Mazzini attraversata da un fiume d’acqua. Il sistema di allerta meteo non ha funzionato, così come la prevenzione e la manutenzione dei tombini. Un segnale di calo di attenzione inaccettabile da parte di Comune e Regione. Toti e Bucci, con la città sott’acqua, erano però impegnati a farsi fotografare all’inaugurazione del nuovo point della lista Toti, in vista delle prossime elezioni comunali.

La risposta polemica di Toti a chi ha fatto notare questa cosa, supera poi ogni livello di decenza. Per cercare di mettere una pezza sul fatto che la Giunta si sia fatta trovare impreparata sul tema, sono stati citati tutta una serie di interventi, assumendosi il merito delle opere. Peccato che si tratta di interventi che sono stati realizzati dallo Stato, con la struttura Italia Sicura, (dal Bisagno al Ferreggiano) e che la Giunta ha solo inaugurato. Se dovessimo cercare un grande intervento di prevenzione o mitigazione del rischio nato e impostato da questa Giunta, l’elenco sarebbe (quasi) vuoto.

GENOVA NON FA LA DIFFERENZIATA: LIGURIA MAGLIA NERA DEL NORD ITALIA. Il secondo elemento è rappresentato dallo stato della raccolta differenziata nella nostra regione. La Liguria è la maglia nera del nord Italia, e non riesce a raggiungere il 60% previsti dalla normativa comunitaria. La causa principale, nonostante gli sforzi di gran parte dei Comuni liguri? E’ Genova, la grande malata della Liguria, che con il suo 35,4% trascina tutti fuori dagli obiettivi comunitari. Nell’ultimo anno, i risultati pessimi della differenziata del Comune sono stati sanzionati con oltre 750mila euro di multa, ma le sanzioni non bastano. Serve una gestione efficace ed efficiente del capoluogo della nostra Regione e riconoscere il fallimento del modello messo in atto da Bucci e di cui è complice la Regione con il suo mancato controllo.

Nei prossimi mesi si discuterà dell’aggiornamento del Piano dei Rifiuti, in cui si dovranno discutere le azioni necessarie per ridurre, recuperare, riciclare sempre meglio, con sistemi innovativi e impianti sostenibili. Ma oltre al Piano, la nostra regione deve fare un passo avanti per rendere trasversale il tema del ciclo dei rifiuti. Per questo sarà nostro obiettivo lanciare una richiesta e una proposta di legge regionale sull’economia circolare, che ci porti ad avere un quadro di azioni – spreco alimentare, plastiche in mare, educazione ambientale, riorganizzazione dei processi produttivi – integrate con la possibilità di raccogliere anche le opportunità del PNRR, cosa che ad oggi non stiamo facendo abbastanza.

COME GOVERNA LA GIUNTA TOTI. UN CASO DI SCUOLA. Il livello di incapacità che la Giunta Toti mette in atto in ogni iniziativa è evidente, così come lo è la propaganda messa in campo per costruire una narrazione, che spesso sfocia nel ridicolo. Faccio un esempio di scuola, che riguarda il bando per le società sportive dilettantistiche.

Cosa è successo? La Giunta decide di stanziare un milione di euro a fondo perduto. Una cifra che è evidente non è minimamente in grado di coprire il fabbisogno di un mondo, quello delle società dilettantistiche, colpito dalla pandemia e con una grande richiesta di sostegno. Ma questo ai nostri ineffabili assessori non interessa. Interessa dire che c’è questo bando, annunciato il 3 novembre. Il 10 aprono le domande, e nel giro di quattro ore arrivano richieste per il doppio della cifra stanziata. La Giunta chiude il bando, sommerso dalle richieste (doveva rimanere aperto altri dieci giorni, ma non sia mai avere una graduatoria più lunga). In un mondo normale una vicenda di questo tipo avrebbe comportato la certificazione del fallimento, e un comunicato stampa che promettesse di fare di meglio la prossima volta, con maggiori risorse.

E invece cosa fanno i nostri eroi, a partire dall’Assessore Ferro? Emettono un comunicato stampa in cui definiscono “uno straordinario successo” il bando, sottolineano che in meno di quattro ore ci sono state richieste per oltre “il 200% dei fondi disponibili”, e che stanno preparando un nuovo bando per chi è rimasto fuori dai contributi, con un fondo di garanzia presso le banche.

In altre parole: “i primi sono stati fortunati, a voi al massimo li possiamo far prestare”.

Govi avrebbe commentato così.

UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO I DANNI DEI CINGHIALI E PER L’AGRICOLTURA. Lunedì abbiamo presentato la proposta di legge PD, primo firmatario Enrico Ioculano, sulle iniziative regionali contro i danni prodotti dai cinghiali e dagli ungulati e per un ampliamento delle risorse per il mondo agricolo che subisce danni e per gli incidenti stradali causati dagli animali selvatici

La proposta di legge si pone due obiettivi: da un lato rafforzare le misure a tutela delle produzioni agricole e zootecniche rispetto ai danni causati dalla fauna selvatica in generale, con risarcimenti che tengano conto anche delle attività di ripristino, non solo del raccolto; e dall’altro migliorare la convivenza tra fauna selvatica e strade riducendo gli incidenti che, anche sul territorio ligure, causano pesanti danni in termini economici ed ecologici, garantendo agli automobilisti interessati procedure chiare e risorse certe per il ristoro dei danni subiti, e lavorare per la mitigazione, attraverso appositi interventi, dell’impatto provocato dalle infrastrutture sull’habitat naturale degli animali.

Con questa proposta di legge vogliamo estendere il sostegno agli agricoltori, agli allevatori e a chi tiene vivo il nostro territorio. Tutto questo a partire dall’entroterra, che è tra i più colpiti dai danni prodotti dagli ungulati, che mettono in ginocchio una parte importante della nostra economia. Estendere le tipologie di danni rimborsabili, costituire un fondo per gli incidenti stradali causati dagli animali selvatici, sono prime misure concrete per rispondere alla domanda di attenzione al territorio e a chi svolge una attività agricola. Speriamo che su questa proposta di legge, di buon senso e mirata a sostenere la nostra economia, ci possa essere un consenso e ci auguriamo che venga discussa rapidamente per dare alcune prime risposte al mondo dell’agricoltura ligure.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Il prossimo consiglio regionale riparte da dove si è fermato la scorsa settimana, cioè la discussione di una confusa proposta di legge della giunta sulla promozione attraverso lo sport. Una proposta che è stata portata in Consiglio di fretta e furia, senza neppure le audizioni e uno straccio di documento che spieghi le intenzioni e gli obiettivi di questa iniziativa. Da quel che abbiamo capito, Toti vuole mettere sulle magliette di Genoa, Samp e Spezia il logo “lamialiguria” e ha fretta di approvare questa legge in vista del derby di metà dicembre. Ora, la promozione turistica attraverso lo sport è una cosa seria, con investimenti ed un programma chiaro, non con robe pasticciate come quella che abbiamo di fronte.

Mercoledì invece ci sarà la seduta legata alle interrogazioni.

Tra gli argomenti che discuteremo quelli legati alla sanità: in particolare lo stato di attuazione del piano restart Liguria, e come si stanno spendendo i 24 milioni di euro per il recupero delle liste di attesa. Lo stato dell’Ospedale di Sestri Levante, ed in particolare del reparto di pneumologia, gravemente in carenza di personale. L’avanzamento del Patto per il Lavoro e per il Clima, sede di confronto tra Sindacati e imprese. Vi terrò aggiornati delle risposte.

