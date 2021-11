Camogli: i bambini e "Il presepe sui velieri" - LevanteNews

“Il Natale a bordo. Il presepe sui velieri” è il titolo della bella iniziativa organizzata dal Comitato del Boschetto per coinvolgere i bambini dell’asilo di Camogli, di Ruta e della scuola elementare. “L’idea è innanzitutto quella di promuovere sempre più la conoscenza sulla vita a bordo, che era spesso quella dei nonni dei genitori dei bimbi e quindi la storia della loro famiglia” spiega Farida Simonetti, curatrice dell’esposizione di ex voto allestita nel chiostro adiacente al Santuario del Boschetto, che questa mattina ha iniziato la serie di incontri dall’asilo Umberto I°.

Dopo avere proposto attraverso la proiezione di fotografie un viaggio negli ex voto con le storie, le imbarcazioni, le rotte, gli equipaggi che solcavano i mari di tutto il mondo, ha parlato del Natale e di come chi navigava anche per lunghissimi periodi potesse ricordare la ricorrenza con il materiale che trovava a bordo. Pezzetti di legno, di vela, di jeans, corde, catene, tela di sacco… con questo i bambini sono stati invitati a creare collettivamente il presepe che secondo loro poteva trovare posto su un veliero.

Oltre all’esposizione dei lavori dei bambini nel chiostro del Boschetto, verrà conferito un Premio del pubblico ed un Premio della giuria.