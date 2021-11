Calcio: Zunino show, il Rapallo Rivarolese si impone in casa del Campomorone - LevanteNews

Dai Vecchi Ruentini su Facebook

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – RAPALLO RIVAROLESE 3-4

RETI: 17° Provenzano (CSO), 19° Provenzano (CSO), 21° Zunino (RR), 42° Zunino (RR), 43° Curabba (CSO), 52° Zunino (Rig. RR), 89° Zunino (RR).

ARBITRO: Sig. Andrea Fanciullacci di savona

SPETTATORI: 100 circa.

Al cospetto di un avversario assai ostico e combattivo, il Rapallo Rivarolese inanella la sesta vittoria consecutiva e rimane stavolta da solo in testa alla classifica. E’ stata una partita tutto cuore quella dei ruentini, capaci di uscire fuori da situazioni di gioco assai complicate, con un Elia Zunino a dir poco monumentale, autore di ben quattro reti.

La prima azione è all’11° sugli sviluppi di una fase di gioco sulla trequarti il tiro di Paterno finisce fuori. Al 12° lancio da destra per Zunino il cui tiro viene deviato dal portiere sul palo. Al 17° padroni di casa in vantaggio, tunnel di La Monica a Scarantino, cross per Provenzano che batte Scatolini, 1-0. Neanche due giri di lancette e il Campomorone raddoppia con lo stesso Provenzano, con un’azione abbastanza simile alla precedente, 2-0. Ma i ragazzi di mister Fresia non ci stanno e Zunino in contropiede accorcia le distanze con un tiro a girare, 2-1. Dal 24° al 27° i bianconeri perdono due titolari Monarda e Carbone per infortunio. Al 28° un tiro di Revello dal limite destro dell’area finisce di poco alto. Al 32° conclusione di provenzano, Scatolini devia in angolo. Al 38 da cross da destra tiro di Curabba e il portiere rapallese si salva d’istinto. Al 42° il Rapallo Rivarolese pareggia con un incontenibile Zunino, 2-2. Ma solo un minuto dopo i biancoblù genovesi tornano davanti con Curabba, 3-2. Squadre al riposo.

Nella ripresa al 52° abbiamo subito il pareggio di Zunino su rigore per fallo di mano in area di ciceri, 3-3! Al 62 e al 64°abbiamo due conclusioni di Curabba ma in entrambe le occasioni Scatolini è attento. Al 64° viene espulso Agostini per il Campomorone per doppia ammonizione. Al 65° contropiede di Paterno il cui tiro viene parato, sulla ribattuta si avventa Revello e anche per lui stessa sorte. All’88° da calcio d’angolo un colpo di testa di Revello sfiora la traversa. All’89° Zunino segna il gol del definitivo 3-4, e ruentini in trionfo. Ultima azione in pieno recupero al 93° con un’altra traversa, questa volta di Panepinto su punizione.

Il prossimo turno vedrà di fronte Domenica prossima 21 Novembre 2021 alle ore 15.00 al “Macera” il Rapallo Rivarolese opposto al Cadimare, in un match sulla carta ampiamente alla nostra portata, ma che dovrà essere affrontato comunque con la giusta attenzione, anche alla luce di alcune importanti assenze per vari infortuni che sicuramente ci saranno nelle file rapallesi.