Calcio: Terza Categoria, pareggio spettacolo tra Santa Maria e Atletico Casarza - LevanteNews

Santa Maria – Atletico Casarza 3-3

Termina con un pareggio l’incontro casalingo con il Casarza , gli ospiti si portano in vantaggio al ventesimo ma vengono rimontati con il rigore di Scardavilli e il gol di Ulivi . Sul finale del primo tempo un rigore per il Casarza riporta però il punteggio in parità e fissa il risultato del primo parziale sul 2-2. La ripresa rimane bloccata fino all’ottantesimo quando gli ospiti si portano in vantaggio, il gol negli ultimi minuti di Lusardi riporta però il punteggio definitivamente in parità.

Nel complesso una buona prestazione della squadra che ha mostrato un bel gioco malgrado il campo reso particolarmente ostico dalla pioggia ed è riuscita ad agguantare un punto importante per la classifica. Prossima settimana i ragazzi saranno impegnati in trasferta sul campo del Moneglia