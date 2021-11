Borzonasca: revocati i domiciliari a Bendinelli, torna in carcere - LevanteNews

Si torna a parlare della morte di Roberta Repetto deceduta dopo l’asportazione di un neo presso il centro Anida di Borzonasca. La Procura ha revocato i domiciliari a Paolo Bendinelli, detto il ‘santone’ che torna in carcere. L’uomo che scontava la pena a Firenze in casa di un fratello, avrebbe continuato a comunicare con i suoi ex collaboratori. Così i carabinieri che lo hanno arrestato, hanno anche sequestrato due computer e tre telefonini che verranno esaminati per capire se Bendinelli ha cercato di depistare le indagini. L’uomo è accusato di circonvenzione di incapace. L’inchiesta giudiziaria è ancora in corso.

Bendinelli era stato arrestato ad aprile assieme al medico Paolo Oneda che aveva asportato il neo e che giorni fa aveva ottenuto gli arresti domiciliari con il divieto di svolgere la professione.