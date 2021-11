Balneari: "Da anni nella stanza dei bottoni senza trovare la quadra" - LevanteNews

Da Augusto Sartori

Questo pomeriggio all’hotel Regina Elena a Santa Margherita era presente una numerosa e qualificata rappresentanza di Fratelli d’Italia: Daniela Colombo (Dipartimento Turismo), Augusto Sartori (Dipartimento Ristorazione) e Costanza Bianchini (Dipartimento Balneari e Concessioni Demaniali) per la riunione straordinaria e urgente convocata dall’Associazione Balneari Italia a seguito della scellerata ed incomprensibile recente sentenza del Consiglio di Stato sulla Direttiva Bolkestein.

Fratelli d’Italia è da sempre al fianco dei balneari e per la tutela delle loro professioni e dell’indotto che rappresentano: un Consiglio di Stato che vuole sostituirsi alla funzione legislativa del Parlamento ed una classe politica che ha completamente abbandonato le nostre piccole imprese spesso a conduzione famigliare.

Riteniamo imbarazzante la mancanza di presa di posizione, prima d’ora, da parte delle molte forze di maggioranza governativa che, alternandosi in maniera pirotecnica, mai hanno trovato la quadra, il tempo, la premura per intraprendere i giusti e necessari passi legislativi.

Sono nella stanza dei bottoni da anni, ma nemmeno hanno scelto il filo per imbastire.

Nella foto: Costanza Bianchini e Augusto Sartori