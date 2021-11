Regione: seduta consigliare di mercoledì, gli argomenti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per mercoledì 17 novembre 2021, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Venerdì avevamo pubblicato l’ordine del giorno della seduta di domani

Interrogazione 64 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla Val Varenna.

Interrogazione 379 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’esproprio dei terreni necessari per la costruzione dell’ospedale unico in Provincia di Imperia.

Interrogazione 384 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Sergio Rossetti): Sulla progettualità in essere in Regione Liguria circa l’offerta formativa e le strutture scolastiche in base al PNRR.

Interpellanza 38 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla sospensione dell’offerta formativa pubblica a catalogo rivolta agli apprendisti.

Interrogazione 365 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’organizzazione e l’organico del sistema sanità in Liguria.

Interrogazione 375 (Giovanni Battista Pastorino): Sul personale sanitario assunto a tempo determinato per l’emergenza Covid-19.

Interrogazione 386 (dDavide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello,Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul progetto “Restart Sanità” in ASL 5.

Interrogazione 395 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Piano “Restart Liguria”.

Interrogazione 387 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui fondi per le attività di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Interrogazione 389 (Claudio Muzio): Sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Interrogazione 390 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’ospedale Saint Charles di Bordighera.

Interrogazione 391 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla realizzazione di una nuova RSA nell’ex ospedale di Recco.

Interrogazione 392 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulle modifiche alla legge regionale 3 maggio 2021, n. 6 (urbanistica).

Interrogazione 393 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento all’ospedale Felettino.

Interrogazione 394 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul trasferimento Nordiconad.

Interrogazione 396 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Punto di Primo intervento di Albenga.

Interrogazione 397 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sullo stato dei cantieri sulle autostrade liguri.

Interrogazione 399 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulla carenza di personale sanitario e sociosanitario presso i Pronto soccorso del territorio ligure.

Interrogazione 400 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sui danni alla Chiesa di San Bernardino a Triora.

Interrogazione 401 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul fondo affitti e morosità incolpevole.

Interrogazione 70 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul servizio di guardia medica.

Interrogazione 71 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul divieto di circolazione dei mezzi immatricolati all’estero e sulle conseguenze per i lavoratori transfrontalieri.

Interrogazione 72 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla situazione Schneider Electric.

Interrogazione 73 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Centro pneumologico ospedale di Sestri Levante.

Interpellanza 40 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla presenza incontrollata degli ungulati nella Regione.

Interpellanza 41 (Giovanni Battista Pastorino): Su ASL 4 – comunicazione a tutto il personale coinvolto nella manipolazione e somministrazione del vaccino Cominarty – nota del 31/12/2020.

Interpellanza 42 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla convocazione del Tavolo per il patto per il clima e il lavoro.

Interrogazione 398 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sui tempi previsti per il Patto per il lavoro e per il clima.

Interpellanza 43 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla chiusura anticipata bando associazioni/società sportive dilettantistiche.