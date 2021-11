Recco: polizia urbana, domani prende servizio il nuovo comandante - LevanteNews

Si chiana Walter Schenone, è laureato ed è nella polizia urbana da 11 anni; domani assume il comando a tempo pieno e indeterminato di quella di Recco in qualità di “Istruttore amministrativo”. E’ una persona professionalmente preparata; i colleghi ne parlano con grande stima. Proviene da Genova dove è nato 47 anni fa e dove svolgeva l’attività nel centro storico; specializzato negli ultimi anni per quanto riguarda le attività commerciali in genere e dei pubblici esercizi. Nel 2016, nel corso di una cerimonia speciale, ha ricevuto un encomio solenne dal sindaco Marco Bucci.

Il suo ruolo a Recco è di vicecomandante ma dovrà supplire Mirko Mussi che ha lasciato il comando per assumere quello della polizia a Piacenza. L’amministrazione comunale per assumere Schenone ha fatto riferimento alla graduatoria di un concorso indetto dal Comune di Busalla. Lui ha accettato di buon grado.

Arriverà a Recco domani, lunedì giorno del mercato settimanale, ma soprattutto giorno in cui inizierà l’allestimento del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria della arcata del viadotto ferroviario tra prevede variazioni della viabilità in centro.

Dice Schenone: “Ho già fatto un passo a Recco per conoscere gli amministratori e i colleghi. Mi trasferisco volentieri a Recco che mi piace. Una realtà più piccola di Genova e dove è possibile rapportarsi meglio con amministratori e cittadini. Assumo il nuovo incarico con entusiasmo”.