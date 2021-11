Recco: Coop nell'ex area Iml, le voci si fanno insistenti - LevanteNews

Si fanno più insistenti a Recco le voci secondo cui la Coop sarebbe interessata a realizzare, nell’area della ex Iml a San Rocco, una struttura tipo i Leudi di Carasco. Ci sarebbero trattative con il Gruppo di Gabriele Volpi proprietario del terreno. Un progetto che richiede tuttavia un cambio di destinazione d’uso dell’area e un nuovo progetto. Le voci riguardano anche il supposto accordo tra Coop e Sogegross che intende realizzare un supermercato in prossimità dello svincolo dell’A-12, tra via Fieschi e il campo del rugby. Se ciò corrispondesse al vero, sarebbe la Coop a costruire la prevista rotatoria che abbraccerebbe: la provinciale 333, lo svincolo autostradale e le vie Pisa e Fieschi. Questa ipotesi spiegherebbe il lungo stop al progetto Sogegross-rotatoria.

Intanto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato per il rinnovo delle concessioni, la Pro Recco potrebbe non essere ammessa alla gara di appalto se non ultimerà i lavori previsti per ridare completa agibilità all’impianto, compresi locali interni e tribuna.