RASSEGNA STAMPA. "Chiavari: Palazzo Ferden, l'assessore si dimetta" - LevanteNews

Oggi, domenica 14 novembre, auguri a Giocondo. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Come è il padre, tale è il figlio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Chiavari: “Palazzo Ferden, una bomba; l’assessore si dimetta”. Pianeta Covid: “Asl 4, aumentano contagi (ieri 30 nuovi) e le persone ricoverate (12); “No green pass, oltre 300 a Chiavari”; “Al comprensivo di Rapallo pronti per i test salivari”.

Moneglia: scoperta targa dedicata a Florentino Ameghino. Sestri Levante: scontro sulla sede dei pescatori. Lavagna: violenza alle donne, un convegno. Lavagna addio a Pier Giorgio Botto. Chiavari: delitto Nada Cella: si cercano due testimoni e si fruga ancora nel comportamento del commercialista Marco Soracco . Chiavari: “No alla chiusura dell’asilo, raduno di protesta sul sagrato”, Chiavari: targa Cgil per ricordare l’apertura della sede. Chiavari: ex Itallgas, la proprietà rinuncia alle opere residenziali. Chiavari: una stella per Nella, le autrici da Mattarella.

Santa Margherita Ligure: palazzina pericolosa, denunciati i proprietari. Portofino: l’albergo Eden diventa a 5 Stelle e ospitalità diffusa. Portofino: Comitato di gestione provvisoria, prima riunione in settimana.

Recco: delitto a Novara, Fabio Spiga fu ucciso dal marito con 124 coltellate, respinta la richiesta di perizia.

Cicagna: ventenne con droga, denunciato. Borzonasca: centro Anidra e morte di Roberta Repetto, si fruga nel suo diario.