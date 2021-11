Rapallo ha ricordato il paracadutista Fulvio Dell'Asta - LevanteNews

Celebrazioni

Rapallo ha ricordato il paracadutista Fulvio Dell’Asta

Dall'Asta morì in servizio il 9 novembre del 1971. Un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle Secche della Meloria. Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici.