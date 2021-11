Portofino: Messa Solenne e presentazione del restauro del primo registro dei battesimi - LevanteNews

Dal comune di Portofino

Al termine della Santa Messa Solenne è stato presentato il restauro del primo registro dei battesimi portofinesi. Il prezioso documento – presto sarà possibile consultarlo anche in formato digitale – raccoglie importanti documenti dal 1554 al 1606.

“Un sollievo riavere di nuovo un manoscritto come questo – sorride Don Alessandro Giosso, parroco di Portofino – Lo avevo ritrovato come un mucchio di pagine pronte per essere cancellate dalla storia, vederlo così adesso mi commuove”.

La dottoressa Francesca Imperiale, l’archivista Andrea Lercari e la storica Valeria Colonio hanno curato il restauro di questa importante raccolta documenti che racconta la storia del Borgo.

“Ringrazio il parroco, i tecnici e tutte quelle figura che hanno recuperato quest’opera – ha detto Giampio Devasini, vescovo di Chiavari – Custodire la radici significa custodire il presente e il futuro”.

Secondo gli studiosi, Portofino, è sempre stato un punto nevralgico per la sua posizione geografica. Nel Borgo vivevano molte famiglie di pescatori ma anche molte famiglie di armatori che intrattenevano e apporti con tutto il Mediterraneo.