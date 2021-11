Parco di Portofino: "Ho intervistato un cinghiale, Guercino" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Pino Lanata intervista Guercino rappresentante sindacale dei cinghiali del Parco Nazionale di Portofino

Ascoltando “Radio Bosco”, emittente clandestina ma sempre ben informata su tutto quanto accade nel nostro entroterra per merito o per colpa dei cacciatori e degli animali che lo frequentano, ho scoperto che nella notte del 7/11 scorso, per festeggiare la nomina del Presidente del Comitato provvisorio di gestione del Parco Nazionale di Portofino, si è tenuto, nella zona ben protetta e oscura, di Montallegro, un grande raduno di cinghiali, autoconvocatosi per esaminare e festeggiare la nuova situazione tanto auspicata.

Uomo e cinghiali ormai sono due popolazioni componenti una stessa area. Da tempo in lotta perché hanno lo stesso regime dietetico onnivoro e quindi possono vivere sullo stesso sistema ecologico. Però il cinghiale si riproduce con facilità ed è molto prolifico, mentre l’uomo pensa più al denaro.

Quindi ho cercato di ottenere un contatto per scoprire che cosa era emerso da tale incontro.

Avendo buone amicizie nel mondo animale dati i miei trascorsi di cacciatore convinto, ma serio, onesto, leale rispettoso delle normative, e con l’aiuto del “Bruxia de Sancumban” (noto esperto di cinghiali e perfetto conoscitore dei boschi) sono riuscito ad avere la possibilità di un incontro con il delegato sindacale dei cinghiali.

L’appuntamento è stato fissato per le due della notte di San Martino, in località Santuario della Madonnetta di Zoagli.

Accettato l’incontro, dopo aver posteggiato con difficoltà a Sant’Andrea di Rovereto, da solo, però con il green pass, mi sono avviato lungo il sentiero, che in parte è diventato carrozzabile, che conduce a tale località. Notte poco illuminata dal primo quarto di luna, silenziosa, quasi cupa, ma l’emozione di poter fare un incontro con il delegato sindacale dei cinghiali è al massimo; il respiro quasi affannoso, lentamente verso mezzanotte sono arrivato alla modesta piazzola antistante il Santuario.

Solo la civetta ha segnalato la mia presenza. Milioni di stelle in cielo, centinaia di moderne lanterne ovunque, in lontananza il lampeggiare del faro ; per lunghi minuti, nel silenzio più assoluto, nelle orecchie si è inserito il ritornello della canzone “L’universo per me” cantata da Federica dell’Orchestra Bagutti.

Improvvisamente un fruscio, non è il vento, è un animale in moto, sento schiacciare ramoscelli secchi, a tratti nuovamente silenzio, altri scricchiolii… poi appare, in mezzo al sentiero, una massa nera che resta un poco incerta, poi avanza, è lui il cinghiale, di colore brizzolato/brinato, con folta criniera, orecchie ben tese e coda dritta, un muso con zanne ben evidenti leggermente illuminate dalla luna. Procede lentamente e con cautela, senza fare rumore, a pochi metri emette un grugnito sordo cupo, quasi da intimorire. Rispondo con il saluto/parola d’ordine: Viva Maria ( tipico saluto toscano utilizzato, con intensità diversa, per avvisare che è stato scovato il cinghiale, o che è stato ucciso, o che ha eluso i cacciatori).

Entriamo così in contatto. Si presenta: “Sono Guercino, il rappresentante sindacale dei cinghiali di tutto il Parco nazionale di Portofino, e della adiacente ValFontanabuona; sono stato democraticamente eletto, all’unanimità, data la mia grande esperienza. Devo dirti subito che oggi sono un po’ stanco dopo tanti festeggiamenti; c’erano tante giovani cinghialine e ho dovuto far fronte ai miei doveri coniugali, sicuro di assicurare ai miei figli un futuro di grande soddisfazione.

Sono qui comunque per illustrarti le nostre rivendicazioni sindacali, dopo tanti anni bui e dolorosi; devi portarle a conoscenza di tutti gli umani cittadini; agli amici del parco ci penso io. Fammi delle domande e io ti rispondo.

E così, attivata la reciproca fiducia, abbiamo iniziato il dialogo, diventato monologo. Tante volevano essere le mie domande, ma con le prime esaurienti risposte sono venuto a conoscenza di tutte le rivendicazioni sindacali.

PINO: Quanti siete?

GUERCINO: Tanti, non lo so esattamente, non ci facciamo mai schedare, siamo vagabondi, ma ti assicuro che il prossimo anno saremo almeno il doppio.

PINO: Che cosa mi dici dell’ambiente in cui oggi vivete?

GUERCINO: bella domanda, è quasi ottimo ma abbiamo bisogno di miglioramenti ambientali; basta recinti o pastori elettrici, vogliamo libera circolazione; vogliamo il divieto di transito di tutti i veicoli da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba; basta con cassonetti della rumenta legati e sigillati, vogliamo moderne mangiatoie con granoturco, ghiande, pasta secca, e aromi vari; soprattutto deve cambiare l’agricoltura, abbiamo bisogno di frutta selvatica, tuberi vari, lombrichi; basta disturbi con anticoncezionali per le nostre fattrici; le “lestre” devono essere dichiarate patrimonio dell’Unesco; il nostro habitat deve essere protetto e valorizzato con nuovi impianti di lecci, roveri, castagni; il sottobosco deve essere intoccabile; arbusti e virgulti delle varie famiglie non devono essere estirpati; la vegetazione erbacea deve aumentare; più latifoglie meno conifere. Soprattutto deve essere rilanciata la coltivazione di noccioli, peri e meli selvatici; devono ritornare i fichi in ogni fascia; deve aumentare il “forteto” con corbezzoli, alloro, eriche; vitalbe ed edera devono aumentare per legare il tutto e impedire i movimenti dei nostri nemici.

PINO: è tutto?

GUERCINO: no, bisogna aumentare il numero di stagni palustri; qui è difficile non siamo in Maremma, ma ci sono tante piscine, bisogna adattarle al nostro uso, riempirle di acqua e terra ove si possa rivoltarsi almeno una volta al giorno; dobbiamo fare abluzioni per rinfrescarci e per spalmare di fango la nostra pelle per eliminare i parassiti. Basta reti per le olive che devono cadere a terra, per noi è più semplice raccoglierle. In ultimo, ma non meno importante, occorre una requisizione di archi, balestre, frecce, lacci, trappole, prodotti fitosanitari, diserbanti, pesticidi e caolini vari.

Dopo una simile esauriente dimostrazione di grande conoscenza dei problemi, sono rimasto senza parole, muto.

La civetta, furba e gioviale, che tutto aveva osservato e ascoltato mi richiama all’attenzione, grida con voce angosciata, terribilmente acuta.

…ed io, con il cuore in gola, emozionatissimo, senza avere il tempo di ringraziare Guercino, ho ripreso il scivoloso sentiero in discesa per Sant’Andrea di Rovereto accompagnato dal tek tek del pettirosso che annunciava l’alba.

Meditando, meditando e sognando “l’universo per me”.

Pino Lanata