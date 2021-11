Lavagna: rinnovo delle cariche, Matteo Brugnoli presidenze di Sezione - LevanteNews

Da Anpi Lavagna

In data odierna si è svolta la prima riunione del nuovo direttivo della Sezione ANPI di Lavagna, eletto in occasione dell’ultimo congresso che si è svolto il 31 Ottobre scorso presso la Sala Rocca. Fra i vari punti in discussione all’ordine del giorno, il rinnovo delle cariche per il prossimo quinquennio.

Eletti all’unanimità:

il Presidente di Sezione Matteo Brugnoli

vice Presidenti: Sabina Raffo, Maria Paola Serbandini, Angelo Canepa, Mario Consiglieri e Rinaldo Raffo.

In discontinuità con il passato, e come previsto dal regolamento, si è deciso di nominare una Segreteria con

funzione organizzativa, composta da:

Maria Paola Serbandini, Angelo Canepa, Mario Consiglieri e Rinaldo Raffo.

Collaboreranno con il direttivo, composto dagli iscritti sopracitati e da Marco Bertani, i seguenti iscritti cooptati:

Cecilia Cereda, Francesco Codebò e Franco Fazio.

In attesa della prossima convocazione del direttivo con tutti i suoi effettivi, temporaneamente il ruolo di responsabile amministrativo rimane in carico alla segreteria organizzativa. Il Direttivo si è messo subito al lavoro e come prima proposta è stato deciso di modificare il nome della sezione con la seguente dicitura:

Sezione A.N.P.I. Lavagna – Valli Aveto, Sturla e Graveglia.

Nelle prossime settimane verrà reso noto il programma dei primi eventi che vedranno impegnata la Sezione.