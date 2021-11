La regola delle diffidenza - LevanteNews

La diffidenza ad oltranza come totale mancanza di fiducia nel prossimo è un gravame relazionale. Nondimeno, identifica un evento di lunga durata, citando liberamente F. Braudel, da sempre presente a livello socio-storico, assurto ai giorni nostri a gravame esistenziale.

A prescindere dagli effetti pandemici in atto che in qualche misura ne hanno ragionevolmente incentivato l’ esercizio (l’idea dell’isolamento deriva da un debole presupposto di autonomia e dalla paura dell’ altro), il tipico clima di reciproca incuranza da Società globalizzata e l’ intorbidimento delle dinamiche sociali erano già elementi visivamente presenti prima dell’ evento epidemico.

Una moltitudine di individui si é fatalmente convinta di tale idea escludente, al punto di criticare e ridicolizzare l’ingenuità di chiunque adottasse un’idea alternativa e includente.

Ne consegue concepire, a prevenzione di disagi collaterali, un certo senso di fastidio procurato dagli altri già nell’ obbligata inter-azione quotidiana.

Altrettanto ne consegue adottare un mantra iper-allarmistico fondato su presupposti mediati e mutuati da un’esperienza personale di norma confinata entro ambiti ristretti, malgrado la teorica globalizzazione del mercato.

Questo confinamento domestico, ideale luogo dell’addomesticamento mediatico, esprime e traduce la progressiva difficoltà del reciproco scambio e la reale sproporzione tra stima del rischio & rischio effettivo.

Concettualmente, la generale sfiducia per il mondo circostante in qualche misura dipende dal grado di sfiducia per le proprie risorse relazionali. E ciò contribuisce a dinamiche sociali ansiogene, padroneggiate dalla paura.

La fiducia in sé & negli altri, lungi dal costituire astrazione intellettuale, è un tutt’uno: rappresenta una totalità, non una collezione, parafrasando JP Sartre.

Acquistare fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità di affrontare la socialità nelle sue distinte forme, misura il grado di fiducia per il prossimo, viepiù in controtendenza alla dissennata deriva polifobica dell’epoca corrente.

Lo status della fiducia concede la prerogativa di “separare il grano dal loglio” (scomodando le fonti bibliche) e di scacciare le paure infondate oltre l’uscio di casa.

In buona sostanza, la fiducia in noi stessi è un requisito essenziale per bypassare le sovrastrutture che impediscono il riconoscimento dell’altro (alter), quale elemento non avverso, completivo.

In sintesi conclusiva, a sconforto di chi applica la regola forsennata della malfidenza verso l’ estraneo, evidenzio il dato statistico per cui buona parte delle fregature accadono (e accadranno) dentro il recinto affettivo domestico.