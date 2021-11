Chiavari: la minoranza spara a salve; rispunta il nome di Roberto Levaggi - LevanteNews

La sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali, il Parco nazionale di Portofino, le indagini sul delitto di Nada Cella, la ripresa (annunciata) dei contagi covid. Tanta carne al fuoco per i media. E rischia di passare inosservata la scadenza elettorale di Chiavari, satellite suo malgrado di Genova, che risente quindi delle turbolenze politiche, specie nel centro-destra, del capoluogo.

Ieri a Chiavari parte della minoranza, Sandro Garibaldi (Lega), Daniele Colombo (Fratelli d’Italia) Silvia Garibaldi (Forza Italia) e Giovanni Giardini (indipendente) hanno sparato a salve contro la maggioranza, in particolare contro un assessore e un consigliere. Sentiremo la risposta del sindaco, sia pur facente funzioni, Silvia Stanig, poiché in genere è il sindaco a replicare alle accuse che, a quanto pare, riguardano la “dimenticanza” per non avere variato la destinazione d’uso di due piani di palazzo Ferden vincolati ad uso pubblico; dopo la migrazione dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate avrebbero potuto diventare sede – come osserva giustamente Silvia Garibaldi – del liceo linguistico. Il terzo piano era già stato svincolato e il piano terra, come si mormora da tempo, dovrebbe diventare sede di un centro radiologico privato frutto dell’accordo di due società chiavaresi. Il progetto dell’assessore potrebbe essere una semplice bozza firmata poi, formalmente, da un collega esterno all’amministrazione.

Diverso sarebbe stato l’impatto se la minoranza avesse preso carta e penna e avesse inviato la documentazione a Procura e Prefetto chiedendo se erano state rispettate tutte le regole. C’è poi un altro aspetto: sono stati venduti appartamenti? In tal caso i notai hanno verificato che tutto fosse regolare? Fino a prova contraria occorre ritenere di sì.

E’ evidente che anche palazzo Ferden, come l’area ex Italgas, il posteggio adiacente allo stadio, i progetti di via Bontà, saranno i temi che con il depuratore, il piano del traffico, l’urbanistica e il futuro della città, saranno gli argomenti della campagna elettorale. La candidatura a sindaco di un Cinque Stelle, significa che non ci sarà una coalizione con il Pd che poteva aggregare anche elementi del centro sinistra; ciò conferma che il duello sarà tra i partiti del centro-destra (con Toti?, Con i renziani?) e gli eredi di Marco Di Capua che dopo la rinuncia di Michela Canepa vedova Di Capua a candidato a sindaco, ne cerca uno di peso. E si torna a parlare dell’ex sindaco e assessore regionale Roberto Levaggi.