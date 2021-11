Chiavari: delitto Cella, tracce di sangue sul motorino dell'indagata - LevanteNews

Tracce di sangue rilevate dai tecnici della polizia sul motorino che Annalucia Cecere, oggi indagata per l’omicidio di Nada Cella, avrebbe usato 25 anni fa per allontanarsi da via Marsala a Chiavari, dove il commercialista Marco Soracco aveva lo studio in cui Nada Cella, sua impiegata, era stata uccisa.

Ulteriori complessi esami dovranno ora accertare a chi appartengono quelle tracce ematiche; per farlo occorre ricavare il Dna. Il motorino in questi 25 anni era custodito in un box ai piedi della Bisalta, nel Comune di Boves dove la Cecere abita. L’indagata sarebbe stata vista, la mattina del giorno e all’ora in cui avvenne il delitto, salire sul motorino con una mano sporca di sangue. Una donna aveva telefonato a Marisa Bacchioni, madre di Soracco, dicendo di averla vista allontanarsi; la telefonata era stata registrata ma nessuno aveva dato importanza alla testimonianza; esiste il reperto, ma non si sa a chi appartenga o appartenesse la voce.

In un caso che continua a far discutere da 25 anni, sono diversi gli elementi che hanno portato ad indagare la Cecere dopo che una criminologa, Antonella Pesce Delfino, esaminando i fascicoli ha scoperto vuoti investigativi.

Nada Cella e Annalucia Cecere si sarebbero conosciute; nei minuti del delitto una cliente telefonò due volte a Soracco e una donna che non era la Cella le rispose che aveva sbagliato numero; un paio di testimoni l’avrebbero vista in via Marsala. Poi c’è la storia trovato nella stanza uguale ad altri uguali trovati in casa delle Cecere. Manca tuttavia una prova decisiva che potrebbe scaturire dalle tracce trovate sul motorino.