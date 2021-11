Calcio/ Prima Categoria, a Bavari show del Riese: Prato battuto 4-0 - LevanteNews

Dal Calcio Acd Riese

Prato – Riese 0-4

Matteo Cappelli (3) Donato Pellegrino.

Freddo, acqua ed una nebbiolina agli irti colli di Bavari fanno da spettatori al Vallebona, dove per la 7a giornata Prato e Riese cercano di smuovere la classifica. Partenza sprint dei nostri dove dopo 100″ Cappelli con un pregevolissimo pallonetto fa 1-0. Sivori al 6′ e Dellagiovanna al 11′ tengono in apprensione le retroguardie, ma oggi siamo cattivi, determinati ed affamati. 12′ Cappelli scappa eludendo la marcatura, passaggio per Sivori che prova ad incrociare ma blocca a terra Cellerino. Nulla può al 14′ sempre su Cappelli che bruciando il marcatore si presenta a tu x tu e fa 2-0. 22′ facciamo 3-0 ed e tripletta di un indemoniato Matteo Cappelli, sfruttando un ottimo lavoro di pressing di Sivori e lesto a fare la sua tripletta. Angotti al 24′ scalda Riva costretto ad alzare in angolo, ma Donato Pellegrino non è da meno ed al 34′ sugli sviluppi di una punizione respinta male, facile facile tap-in per il 4-0. Primo tempo che si chiude in controllo più totale.

Secondo dove ci vede in gestione ma dove si poteva far meglio. Pastorino al 63′ chiuso in angolo ed al 81’Frau alto di pochi cm da buona posizione. Savona su punizione mette a lato di poco l’unico tiro nostro. Servivano 3 punti e sono arrivati contro una squadra complicata. Domenica al Celeri arriva la prima della classe il Vecchio Castagna, vera rivelazione della stagione e meritatamente in testa alla classifica; impegno, abnegazione e furore e possiamo dire la nostra. Vittoria che tutta la Famiglia Riese dedica alla disavventura occorsa in macchina nel viaggio di ritorno, con menzione particolare a Sadik Marwane.

Prato: Cellerino Schiazza Dellagiovanna (86’Morichini) Sceliato (64’Caminita) Berardi Lamonica Andrea Dronti (64’Canepa) Carlone Angotti (74′ Rossi) Pastorino (64’Frau) Fascicolo.

Zampardo Drago Maccarone Fattori. All. Lamonica

Riese: Riva Mecaj (64’Bove) Isaja Bernardi Bertani Moggia (61’Loddo) Sivori (67’Giangrande) Gremo (75’Sadik) Pellegrino Savona Cappelli (83’Barbieri).

Sogno Brakollari Arpe Tassano. All. Oggiano

Note: espulso Canepa al 78′ per proteste