Calcio: Lombardi e Croci fanno volare la Lavagnese, cade invece il Sestri - LevanteNews

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: è il bilancio delle squadre impegnate in serie D. La Lavagnese fa sua la sfida contro il Saluzzo vincendo 2-1 grazie ai gol di Lombardi e Croci.

Sconfitta in terra lombarda per il Sestri Levante che perde 1-0 (a segno Minaj al 10′ p.t), contro il Città di Varese. Pareggio casalingo contro il Bra per il Ligorna: finisce 3-3 (per gli ospiti in gol Masawoud e doppietta di Afliero, mentre per i biancazzurri Placido, Silvestri e Scannapieco).

Con questi risultati la Lavagnese sale a 14 punti, il Ligorna a 12, mentre il Sestri rimane a 9 punti. Nel prossimo turno il Sestri affronterà di sabato l’Imperia, mentre la Lavagnese andrà in Valle d’Aosta a sfidare il Pont Donnaz. Trasferta per il Ligorna contro il Derthona.