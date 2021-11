Calcio: Lescano dal dischetto fa volare l'Entella: Grosseto sconfitto al Comunale - LevanteNews

Entella: Borra; Cleur, Chiosa, Coppolaro, Barlocco; Lipani, Paolucci, Karic; Capello; Magrassi, Lescano. All. Volpe.

Grosseto: Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi; Raimo, Piccoli, Fratini, Cretella, Semeraro; Arras, Dell’Agnello. All. Magrini

Il trionfo della Virtus Entella arriva al 92’ quando Lescano segna su calcio di rigore: finisce 1-0 contro il Grosseto. Una vittoria meritata per i padroni di casa soprattutto per le occasioni create nel secondo tempo tra cui due legni colpiti da Morosini e Dessena.

Gennaro Volpe in porta si affida ancora a Borra, mentre in difesa esordio da titolare in campionato di Chiosa al fianco di Coppolaro, mentre sulle fasce a destra Cleur e a sinistra Barlocco. In mezzo Lipani, Paolucci e Karic, mentre in attacco Capello a supportare Magrassi e Lescano.

Nel primo tempo l’unica occasione vera di nota è della Virtus Entella con Karic ma Barosi manda in corner. A otto minuti dal secondo tempo Volpe effettua due cambi, fuori Magrassi e Lipani dentro Dessena e Morosini. Al 65’ è Chiosa a cercare il gol di testa ma la sfera termina fuori. Al 70 Morosini colpisce il palo, il primo della partita. Lo stesso attaccante ci prova al 74’ ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Barosi. Al 78’ il secondo legno e stavolta a colpirlo è Dessena sugli sviluppi di un colpo di testa. L’unica occasione per gli ospiti arriva all’84’ con Raimo ma Borra non si fa sorprendere. Nel recupero Meazzi viene atterrato e l’arbitro concede il calcio di rigore realizzato da Lescano. Al 94′ Meazzi cerca il 2-0 ma la sua conclusione viene respinta sulla linea. Finisce qui, per la Virtus Entella continua l’ottimo momento dopo un inizio difficile di campionato.