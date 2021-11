Recco: "No del sindaco a un tavolo di lavoro sul parco di Portofino, ma si farà lo stesso"Trcco - LevanteNews

Da Carla Scarsi “Tutti per il Parco”

Il Comitato per il Parco Nazionale di Portofino “Tutti per il Parco” ringrazia il Sindaco di Recco Carlo Gandolfo, per aver incontrato mercoledì mattina, 10 novembre, una delegazione di cittadini e cittadine di Recco.

Nell’incontro sono state consegnate al Sindaco le 150 lettere a lui indirizzate favorevoli al Parco e gli è stata illustrata l’analisi degli oltre 1000 questionari, relativi all’istituzione di un Parco Nazionale in questa area geografica. I questionari hanno evidenziato il 60% dei partecipanti favorevoli al Parco Nazionale, solo il 10% contrari e una quota significativa, il 30%, di persone incerte che hanno richiesto maggiori informazioni.

In tal senso il Comitato ha proposto al Sindaco un momento informativo congiunto sull’iter di istituzione del Parco Nazionale e la costituzione di un Tavolo di Lavoro che analizzi vantaggi e svantaggi della presenza del Parco Nazionale sul territorio comunale di Recco; si pensava a un gruppo aperto ad associazioni locali di categoria, culturali, sportive… come anche a semplici cittadini e cittadine.

Il Sindaco ha declinato la proposta e ha rimandato un ragionamento sul tema al momento dell’esito del ricorso effettuato al Tar Liguria da parte del Comune, e in ogni caso ha ribadito la sua storica contrarietà al Parco.

A seguito dell’incontro, il Comitato “Tutti per il Parco” ha deciso di organizzare ugualmente un gruppo composto da cittadini, associazioni locali ed esperti, per approfondire il tema. Chi fosse interessato a far parte di questo tavolo di lavoro può scrivere una mail a:

info@parconazionaleportofino.it