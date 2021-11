Pallanuoto maschile: buona la prima, la Rari Nantes Camogli batte Arenzano - LevanteNews

È buona la prima della Rari Nantes Camogli. I bianconeri conquistano i primi tre punti del campionato battendo 8-4 la Rari Nantes Arenzano. La squadra inizia nel migliore dei modi, grazie soprattutto a un secondo e a un terzo tempo di buon livello. L’avvio, infatti, è un pochino contratto. I ragazzi di Temellini fanno fatica in fase offensiva e vengono sorpresi dal vantaggio iniziale della formazione savonese. Il Camogli sbaglia un paio di situazioni a uomo in più, ma trova il pari a 5 secondi dal suono della prima sirena con un perfetto tiro di rigore realizzato dal Capitano Andrea Beggiato. Il gol in chiusura di tempo scuote la squadra. Nella seconda frazione il Camogli si scioglie e trova il gol con più continuità.

Segnano Rossi, al suo debutto in A2, Caliogna e Monari. A questo si aggiunge una fase difensiva ottima, guidata da un super Lollo Gardella, in versione saracinesca. A metà, Camogli 4 Arenzano 1. Anche il terzo tempo è un assolo bianconero. Rossi ne segna altri due e Cambiaso regala il 7-1 ai suoi. Nell’ultimo tempo i ritmi calano vertiginosamente. I bianconeri segnano l’ottavo gol con Beggiato, prima di lasciare spazio a 3 reti della formazione ospite per l’otto a quattro finale.

“Sono contento perchè era importante partire con il piede giusto”, commenta Angelo Temellini nel post partita, “Abbiamo iniziato la gara un pochino contratti, ma con il passare dei minuti abbiamo fatto buone cose. La prima gara nasconde sempre delle insidie e siamo stati bravi a portarla sui giusti binari. Nell’ultimo tempo abbiamo abbassato l’intensità e non siamo stati cattivi come dovevamo e su questo dovremo certamente lavorare. Nel complesso comunque penso che si sia visto un buon Camogli e siamo contenti di aver conquistato i primi tre punti del campionato”.

Temellini poi si è soffermato anche sulla prestazione di Giglio Rossi, autore di una splendida tripletta al suo debutto in A2. “Rossi è un ragazzo giovane che si è calato nella nostra squadra con grande serietà”, prosegue il Mister, “Al di là dei tre gol, che per me non sono la cosa più importante, ha fatto una buona partita, impegnandosi molto anche in fase difensiva. Deve continuare a lavorare in questo modo cercando di migliorarsi sempre”.

Dopo due anni, infine, alla Giuva si sono rivisti i tifosi è la squadra, naturalmente, ne ha risentito positivamente. “Era da troppo tempo che aspettavamo questo momento”, chiude Temellini, “Per i ragazzi giocare in questo contesto è fondamentale. Oggi, nonostante il tempo, si è visto uno spettacolo davvero impressionante. I tifosi sono la nostra arma in più, ci trasmettono carica e senso di appartenenza. Speriamo di poter dare loro delle gioie come oggi”.