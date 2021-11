Mezzanego: dalle 18 scatta l'allerta meteo, le raccomandazioni comunali - LevanteNews

Dal comune di Mezzanego

Ricordiamo l’allerta Meteo e Temporali di livello Gialla per la giornata di oggi dalle ore 18:00 e sino alle 15:00 di domani 14 Novembre 2021 nelle nostre valli.

Raccomandiamo ad escursionisti e gitanti di non avventurarsi nel Parco e nel territorio comunale, lungo i sentieri e nei boschi. Raccolta funghi chiusa. Stare lontani da passerelle, e argini dei corsi d’acqua, soprattutto di non stazionare né fisicamente, né con mezzi in prossimità di piccoli corsi d’acqua e aree vulnerabili al rischio crollo alberi e frane.

Si raccomanda di agevolare il deflusso delle acque. Evitare di parcheggiare il proprio veicolo con le gomme sopra le cunette, caditoie, bocche di lupo. L’attenzione da prestare anche con questo tipo di allerta o anche in assenza, non deve essere mai presa superficialmente.