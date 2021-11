Lavagna: "Codice rosso, fermiamo la violenza sulle donne" - LevanteNews

Dall’Associazione Futura

L’Associazione Futura APS – Lavagna, attraverso gli incontri proposti da Roberto Pettinaroli nel corso di “Comunicazione, Media, Mondo”, dà l’avvio ad un percorso di sensibilizzazione per la difesa dei dititti.

Nell’ambito dell’impegno sociale e civile, che caratterizza la realtà associativa, aderendo alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, Futura propone ai suoi associati e al territorio l’evento “ Codice rosso: fermiamo la violenza sulle donne”.

L’appuntamento avrà luogo mercoledì 17 Novembre 2021 h.10.00 nel salone delle Opere Parrocchiali della Basilica di Santo Stefano a Lavagna.

Tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’idea che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna.

L’Associazione Futura raccoglie l’invito rivolto tramite la risoluzione e dedica l’ evento a tutte le donne violate, sperando soprattutto di richiamare l’ attenzione di tutti su un fenomeno che purtroppo tarda a regredire.

Saranno ospiti di Futura:

Francesco Cozzi, già Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Genova.

Rita Falaschi, operatrice volontaria del Centro antiviolenza “ Mascherona” di Genova.

Paolo Petralia, Direttore Generale dell’Asl 4 di Chiavari

Quest’incontro sarà seguito da altri due che, partendo da questo tema, coniugheranno lo sforzo e la resistenza continua delle donne afghane in questo momento di estremo sacrificio.

Il prossimo è in calendario per il 26 Novembre ed é organizzato da Futura con C.I.S.D.A. Liguria e con altre associazioni del territorio; vedrà la partecipazione di una studentessa afghana, di tanti docenti e studenti del Liceo Marconi-Delpino di Chiavari e di rappresentanti del Comune di Sestri, che ospita alcune famiglie afghane.

A Gennaio ci sarà ancora un altro incontro, ma in videoconferenza, sullo stesso tema che si allargherà comunque alla difesa dei Diritti in generale e vedrà un coinvolgimento maggiore delle nostre scuole e di persone che hanno scritto sull’argomento.

Tutti gli incontri verranno trasmessi anche sul canale YT di Futura:

https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna

Vi invitiamo a partecipare e vi ringraziamo per la divulgazione!

Il Consiglio Direttivo: Aurora Pittau; Rina Seminaroti; Mario Fato; Princi Ratti; Giovanni Sanguineti