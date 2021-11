Sabato di nuvole e con una tromba d’aria in mare aperto: è successo a Chiavari nel pomeriggio odierno. Uno spettacolo che ha invogliato i presenti in riva al mare a scattare foto per immortalare l’evento.

La tromba d’aria non ha creato nessun problema alle imbarcazioni, anzi in riva non si è fatta proprio vedere. A rendere spettacolare l’immagine da una parte qualche spiraglio d’azzurro e l’altra la presenza delle nuvole che però non minacciano ancora pioggia.