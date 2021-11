Allerta gialla: tornano le piogge, dalle 18 scatta su Golfo Paradiso e Tigullio - LevanteNews

La Protezione Civile Regione Liguria e Arpal hanno emesso una Allerta Meteo Idrogeologica per temporali per la giornata di oggi e domani. Rischio meteo per vento e mare. L’Allerta sarà gialla dalle 18 sui settori di allertamento B, C e E.

L’aria fredda settentrionale accompagna alcuni impulsi perturbati anche sulla Liguria: già in mattinata, mentre a Ponente il cielo è stato ancora sereno o poco nuvoloso, le prime precipitazioni si sono concentrate sul settore centrale. Alle 13.00 cumulate orarie massime 18 millimetri a Premanico (Genova), 16.8 a Ognio (Neirone, Genova) mentre dalla mezzanotte Genova Fiumara ha cumulato 38.4 millimetri di pioggia.

Per la giornata odierna previsto passaggio perturbato con un aumento dell’ instabilità su tutta la regione con piogge

diffuse e temporali. Dal tardo pomeriggio alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD.

Domenica ancora condizioni di instabilità con piogge diffuse e temporali. Cumulate elevate su C, significative su ABDE e intensità moderate su BCE. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD. Da sera

rinforzo della ventilazione fino a forte, settentrionale su AB, meridionale su C.

Lunedì invece residua instabilità al mattino con piogge diffuse e possibili temporali con bassa

probabilità di temporali forti su ABD, possibili fenomeni moderati altrove. Ancora venti forti settentrionali anche rafficati su ABC. Aumento del moto ondoso fino a localmente agitato su A.