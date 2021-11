"Trattato di Rapallo": 101 anni fa la firma che cambiò i confini - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Oggi vi portiamo con noi per un viaggio indietro nel tempo.

Siamo a Villa Spinola, è il 12 novembre 1920. L’orologio segna le 23.45. Giovanni Giolitti, il presidente del consiglio italiano, prende in mano la penna stilografica e traccia la sua firma su un documento: è il primo “Trattato di Rapallo”, che sancirà la nuova regolamentazione dei confini tra Italia e Jugoslavia, ossia il nuovo Stato nato dalle rovine dell’Impero Austro Ungarico dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. A siglare il trattato per conto del Regno di Jugoslavia era invece il primo ministro Milenko Vesnic.

In virtù del Trattato, tutta l’Istria fino allo spartiacque, Zara e qualche isola del Golfo del Quarnaro passavano in territorio italiano, si davano garanzie per gli altri pochi italiani di Dalmazia, mentre Fiume venne dichiarata stato libero indipendente, collegato all’Italia da una striscia costiera.

Il Trattato di Rapallo aveva un intento diplomatico e pacificatore: mirava a non a strappare qualche lembo di terra ma fondare una stabile amicizia italo-jugoslava e a stabilire una collaborazione economica che avrebbe aperto all’Italia il mercato dei Balcani.