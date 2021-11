Sestri: asfaltatura di largo Masi, tratto chiuso - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

A partire da martedì 16 novembre il parcheggio di largo Masi sarà oggetto di un intervento di rifacimento dell’asfaltatura e della segnaletica orizzontale. Per questa ragione il tratto sarà chiuso al transito e alla sosta fino al termine dei lavori, presumibilmente 10 giorni. Per agevolare la sosta dei pendolari il parcheggio di largo Sturla sarà utilizzabile gratuitamente fino alla riapertura di largo Masi.

Questo intervento si aggiunge ai quasi 10 mila metri quadrati di asfaltature di cui si è occupato il Comune nel corso del 2021, per un investimento complessivo pari a oltre 166 mila mila euro e ai 18.000 metri quadrati di asfaltature realizzati da Autostrade per l’Italia dopo il confronto dei Sindaci di Sestri Levante e Lavagna con Aspi, con l’obiettivo di ripristinare le pavimentazioni stradali per le criticità emerse a seguito del transito dei tir nelle giornate tra l’11 e il 13 maggio.