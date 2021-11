Regione: pesca, vespa velutina e viabilità in Consiglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 16 novembre 2021 dalle 10 alle 13.00 e dalle 14 alle 18

Disegno di legge 95: Interventi regionali di promozione del territorio ligure. (Continuazione)

Disegno di legge 87: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

Mozione 33 (Claudio Muzio): Sulla campagna informativa in merito alla possibilità del “parto in anonimato” e alla presenza delle “culle per la vita” nel territorio ligure.

Ordine del giorno 28 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’elusione fiscale e pandemic tax.

Ordine del giorno 221 (Angelo Vaccarezza): Sulla risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa.

Ordine del giorno 449 (Stefano balleari,Stefano Mai, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): per esprimere contrarietà ad ogni forma di totalitarismo.

Ordine del giorno 303 (Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sulle miniere urbane.

Ordine del giorno 329 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sull’aumento delle tariffe dell’acqua per uso irriguo nell’estremo ponente ligure.

Ordine del giorno 344 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sulle azioni per il rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga (SV).

Ordine del giorno 345 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’alluvione del 2019 nel comune di Stella (SV) e le famiglie ancora sfollate.

Ordine del giorno 346 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla cessione di Autostrade per l’Italia a Cassa Depositi e Prestiti e le richieste urgenti al Governo.

Ordine del giorno 349 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili di proprietà privata o pubblica temporaneamente vuote.

Ordine del giorno 352 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Stefano Anzalone, Stefano Mai, Claudio Muzio, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulle possibili misure per la viabilità delle rete ligure.

Ordine del giorno 355 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla riduzione delle attività delle imprese di pesca italiane.

Ordine del giorno 356 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro.

Mozione 34 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Punto di primo intervento di Cairo Montenotte.

Ordine del giorno 363 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui voucher per la formazione degli autisti.

Ordine del giorno 365 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulle deroghe ai requisiti autorizzativi del personale per i servizi educativi.

Mozione 43 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su individuazione di aree e siti abbandonati da convertire in invasi per accumulo di acqua.

Mozione 44 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’attivita di ricerca mineraria richiesta dalla Energia Minerals Italia srl nell’area montana tra le Province di Genova e La Spezia.

Mozione 49 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione di parchi giochi inclusivi.

Ordine del giorno 283 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di attivare un progetto coordinato regionale di tutela degli apicoltori liguri al fine di un’azione efficace a contrasto della vespa velutina.

Ordine del giorno 319 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla richiesta di garantire il pedaggio gratuito tra il costruendo casello provvisorio di Ceparana-Albiano e i caselli di Santo Stefano Magra e Aulla per i residenti e i lavoratori dei comuni danneggiati dal crollo del ponte di Albiano (SP).

Ordine del giorno 357 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui Centri per l’impiego e sul portale Formazione Lavoro Liguria.

Ordine del giorno 367 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’ìintroduzione delle figure professionali per l’e-commerce.

Ordine del giorno 368 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla candidatura della Regione Liguria ad ospitare l’evento del 2022 dell’Eurovision Song Contest.

Ordine del giorno 370 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla dotazione di sistemi di difesa (taser e body cam) alle forze dell’ordine e alla polizia municipale.

Ordine del giorno 371 (di iniziativa dei Consiglieri: Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sui tamponi rapidi per l’accesso alle discoteche.

Mozione 42 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’approvazione di una legge di divieto dell’allevamento di animali da pelliccia.

Mozione 45 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su biglietto integrato area metropolitana di Genova.

Mozione 52 (Stefano Mai, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa.

Mozione 54 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga- Carcare- Predosa.

Mozione 56 (Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Su inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ordine del giorno 366 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle convenzioni tra comuni per attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali.

Ordine del giorno 420 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul completamento dell’Aurelia bis ponente.

Ordine del giorno 433 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui tamponi e i test gratuiti aifini dell’ottenimento della certificazione verde per Covid-19 per i soggetti che non possono vaccinarsi.

Ordine del giorno 434 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento ai bilanci di sostenibilità sociale e ambientale.

Ordine del giorno 435 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Su quanto sta succedendo in Afghanistan per tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza a tutti i livelli al popolo afghano e jin particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine.

Ordine del giorno 439 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’Accordo di Programma per la riqualificazione della struttura sportiva “Raul Zaccari”.

Ordine del giorno 440 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Per prevedere al più presto esenzioni autostradali nel tratto Finale Ligure-Spotorno.

Ordine del giorno 441 (Armando Sanna,Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti,): Sul voto agli elettori fuori sede.

Ordine del giorno 442 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’inchiesta della testata “FanPage” dal titolo “Lobby Nera”.

Ordine del giorno 443 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’attivazione urgente di un tavolo per la vertenza Schneider.

Ordine del giorno 445 (Stefano Balleari, Angelo Vaccarezza): Sulla libertà di scelta educativa della famiglia.

Ordine del giorno 446 (Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sui tamponi gratuiti e i tempi di validità.

Ordine del giorno 447 (di iniziativa dei Consiglieri: Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sullo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

Ordine del giorno 448 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sui corsi di formazione per occupati e i corsi a voucher per disoccupati.

Ordine del giorno 450 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sullo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno (TDN), condanna della violenza politica e solidarietà ad esponenti politici.

Ordine del giorno 451 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana,Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’IVA per i lavori di manutenzione degli alvei dei fiumi.

Ordine del giorno 452 (Stefano Mai, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sulla condanna dei movimenti politici violenti.

Mozione 29 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla richiesta del Comune di Urbe di rientrare nei confini del Parco naturale regionale del Beigua.

Mozione 32 (Giovanni Battista Pastorino): Su problematiche psicologiche sui giovani causa Covid-19.

Mozione 51 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla sicurezza sul lavoro.

Ordine del giorno 421 (Claudio Muzio): Sulle agevolazioni fiscali per la cura e il recupero dei terreni agricoli.

Ordine del giorno 459 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul futuro dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte.

Ordine del giorno 460 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla mancata retroattività di alcune graduatorie relative all’avviso pubblico alle famiglie per i voucher estivi 2021 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 513, 590 e 885.