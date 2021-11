Regione: il calendario delle Commissioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

lunedì 15 novembre 2021, alle ore 14.30

argomento:

– Audizione con i segretari regionali liguri di CGIL, CISL, UIL e USB, con i direttori generali di ASL 3 e A.Li.Sa., i presidenti di Co.R.E.R.H. e Consulta Regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata, il rappresentante del Comitato “Le Ali di Genova” sui servizi di presa in carico e di assistenza delle persone disabili minori.

5° Commissione: Controlli, verifica e attuazione delle leggi; Pari opportunità

mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 16.30

argomento:

– Proposta di legge 30 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento. Sulla proposta di legge si svolgeranno le audizioni con la Consigliera di Parità della Regione, il Difensore Civico della Regione, il Presidente del CoReCom e il Rettore dell’Università degli Studi di Genova).

4° Commissione: Territorio; Ambiente

giovedì 18 novembre 2021, alle ore 9.30

argomento:

-Proposta di deliberazione 34: Proposta al Consiglio regionale Assemblea legilslativa della Liguria di Adozione del Piano Territoriale Regionale. Sul provvedimento si svolgerà l’audizione dei rappresentanti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Federparchi Europarc Liguria, Italia Nostra, WWF e Legambiente, CGIL, CISL, UIL, e USAE.).

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

giovedì 18 novembre 2021 – alle ore 14

ordine del giorno:

1) Proposta di legge 58 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Modifica alla Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

2) Proposta di legge 92 (Stefano Mai, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria.