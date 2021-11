Recco: serata Viola per " chimica e cucina" - LevanteNews

Dalla Pro Loco Recco

Con il colore viola la natura ha raggiunto il massimo della sua magnificenza. Una piccola famiglia di molecole, le antocianine, ci donano miriadi di sfumature violacee e rendono i nostri cibi dei veri e propri concentrati di benessere.

Dopo il successo della prima serata, continuano gli appuntamenti di Chimica & Cucina presso il ristorante “Da O Vittorio” a Recco animate abilmente dal Prof. Riccardo Carlini, chimico, divulgatore scientifico e docente presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova. Con lui potremo conoscere i segreti dei cibi viola attraverso l’interessante conferenza, gli esperimenti chimici e le rubriche di alimentazione. Al termine si proseguirà con la squisita cena a tema: traduzione della scienza in arte culinaria.

“Le antocianine” afferma il prof. Carlini “sono tra le molecole più affascinanti che la natura ha creato. Sono potentissimi antiossidanti, sono degli ottimi coloranti naturali e vengono usati come indicatori acido/base nei laboratori”. “L’assunzione di cibi viola” prosegue il chimico “è fondamentale per la nostra dieta. Essi sono una fonte di salute, ci proteggono dall’invecchiamento, agevolano il metabolismo e migliorano la nostra qualità della vita oltre che fornire degli ottimi spunti per soddisfare il palato!”

Con l’obiettivo di promuovere le realtà territoriali, come sempre, tutti i partecipanti riceveranno un omaggio che questa sera viene offerto dalla Farmacia Pennino di Santa Margherita Ligure.

La manifestazione ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco, della Proloco di Recco che contribuiranno a garantire la completa osservanza delle norme di sicurezza previste dal protocollo anti-covid.

