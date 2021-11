Pallanuoto maschile: la Rari Nantes Camogli subito alla prova di Arenzano - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli

L’emozione è quella dell’esordio. Un nuovo primo giorno di scuola dove si arriva con grande entusiasmo e con una voglia matta di riprendersi quella normalità che tanto è mancata. Sabato vuol dire pallanuoto, sabato vuol dire Rari Nantes Camogli.

Dopo due mesi di duro lavoro, i ragazzi di Angelo Temellini sono pronti alla prima battaglia sportiva della nuova stagione. Una stagione che si preannuncia ricca di grandi sfide, con il ritorno alla vecchia formula (due gironi da 12 squadre) che tanto c’era mancata. A tenere a battesimo i bianconeri, ci saranno i ragazzi “terribili” della Rari Nantes Arenzano, un collettivo giovane, pieno di voglia di fare.

“Siamo pronti a iniziare il nostro viaggio”, commenta Angelo Temellini, “Quest’anno forse come non mai, ci avviciniamo a questo esordio con il sorriso nel cuore e con la voglia di rivivere quelle emozioni che solo lo sport sa regalare. La squadra nel complesso sta bene. Sono contento di come il gruppo si sia allenato in questi due mesi, anche se, soprattutto nelle ultime settimane abbiamo avuto qualche indisponibilità di troppo. Domani non saremo al completo, ma questo fa parte del gioco. Mi aspetto delle difficoltà, come è giusto e normale che sia, e questo non dovrà far altro che fortificare il nostro spirito di squadra. L’Arenzano è una squadra giovane, con talento e voglia di fare. Un cliente da prendere con le pinze e da affrontare con la massima serietà”.

Temellini, poi, si sofferma anche sui pronostici degli addetti ai lavori che indicano la Rari Nantes Camogli come una delle squadre più forti di questo campionato. “Penso che tutti questi discorsi in questa fase della stagione lasciano il tempo che trovano. La carta è carta, è purtroppo rimane tale. Se saremo una delle squadre più forti lo dovremo dimostrare in campo vincendo le partite. Io non conosco altre strade. I ragazzi sanno quello che possono dare, ma sanno anche che ogni sabato si partirà da 0-0, per cui, per conquistare dei punti non bisognerà mai calare di un centimetro. Inizieremo contro una squadra che vorrà confermare la salvezza dello scorso anno, e questo per noi sarà già un bel test per vedere le motivazioni e il furore agonistico che dovremo portarci dietro per tutto il campionato”.

Sabato, con inizio alle ore 15.00 (ingresso gratuito) si tornerà a giocare una partita ufficiale davanti al popolo bianconero, e questo, a Camogli non è un dettaglio da trascurare. “Per i ragazzi è fondamentale ritrovare la spinta dei nostri tifosi”, chiude Temellini, “Ci sono mancati moltissimo e spero di vero cuore che possano essere numerosi per aiutarci a conquistare i primi 3 punti del nostro campionato”.