Chiavari: nuovo esercizio nel centro storico, segnale di ottimismo - LevanteNews

Chiavari rinnova l’offerta di vendita e non a caso il negozio appena aperto non solo è in pieno centro storico, ma in un edificio assolutamente moderno nato dove un tempo c’era un cinema-teatro; nei locali dove aveva sede una banca. Si tratta di locale Prodet del Gruppo Gottardo spa. Inaugurato ieri, 11 novembre in Piazza della Torre, l’esercizio offre una vasta serie di prodotti: dai giocattoli ai cosmetici; dagli oggetti utili per praticare il giardinaggio ai detersivi: tutto tranne il cibo.

I chiavaresi si sono avvicinati con curiosità scoprendo anche un’offerta lancio valida fino all’11 dicembre; vale a dire un buono sconto di 5 euro su una spesa minima di 20 euro. Fatto molto gradito, anche perché consente di risparmiare sulle strenne natalizie. Prodet Beauty & Clean è anche un atto di coraggio in un periodo in cui tanti commercianti piangono miseria dovuta, a dir loro, alla pandemia. Per il titolare l’apertura è un segnale di positività: “Meglio un negozio – dice – che una saracinesca chiusa”.