A12: veicolo in avaria e lavori, venerdì sera all'insegna delle code - LevanteNews

Sette chilometri di coda in A12, tre in direzione Sud e quattro verso Nord: è il bilancio del venerdì sera sul tratto della Riviera di Levante a causa dei cantieri.

Tra Chiavari e Rapallo a creare i rallentamenti è un veicolo in avaria in un’area di cantiere che sta provocando disagi per chi è diretto verso Genova e non solo.

Per tutti quelli che sono in viaggio verso Levante per trascorrere il fine settimana o per rientrare a casa dal lavoro i rallentamenti sono causati dai lavori.