Rapallo: ricordo del paracadutista Fulvio Dall'Asta - LevanteNews

Rapallo commemora il 50 anniversario dalla tragedia della Meloria, depositando una corona in memoria del Caporale paracadutista rapallese Fulvio Dall’Asta.

La cerimonia, promossa dal Comune di Rapallo su proposta dell’Anpdi (Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia) sezione di Genova, si svolgerà domenica 14 novembre alle ore 10:00, presso il ponte Fulvio Dall’Asta, intitolato nel 2016 al Caporale scomparso.

Il 9 novembre del 1971 un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle Secche della Meloria. Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici. Durante i difficili tentativi di recupero delle vittime, perì un sommozzatore, il sergente maggiore Giannino Caria, decorato con medaglia.