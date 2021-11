Sestri: Franco Po vicepresidente dell'Ordine ligure dei giornalisti - LevanteNews

E’ di Sestri Levante, precisamente di Riva Trigoso, il nuovo vicepresidente del rinnovato consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti che resterà in carica per il triennio 2021/2024. Si tratta di Franco Po che aveva iniziato a lavorare sulle pagine del Lavoro ed oggi scrive per l’Ansa.

Presidente e vice presidente sono stati eletti all’unanimità si tratta di Filippo Paganini e Franco Po; segretaria Licia Casali; tesoriere Emanuele Rossi. Fanno parte del direttivo Nadia Campini, Fabrizio Ceriniale, Stefano Picasso, Paolo Magliani e Michela De Leo.