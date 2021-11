'Santa': Argus sale sul podio a Torino con Aldin Apuzzo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Canottieri Argus. Di Paolo Fizzarotti

Undici giovani atleti della società Canottieri Argus di Santa Margherita hanno partecipato alla regata di fondo Kinder Skiff organizzata sul Po a Torino. La Kinder Skiff è la gara riservata ai più piccoli, e cioè gli allievi under 13, nel quadro della regata Silver Skiff che invece è riservata ai senior. Quella del 2021 era la trentesima edizione della Silver Skiff.La Silver Skiff, gara unica nel suo genere in Italia, è nata nel 1992. Quell’anno Vittorio Soave, tesserato della società Cerea Torino, libraio antiquario e appassionato praticante di canottaggio fin dagli anni ’50 , lanciò la sfida ai singolisti della Cerea e delle altre società torinesi sul percorso Cerea-Isolotto di Moncalieri-Cerea, per un totale di 11 km.

La regata è diversa dalle altre principalmente per due motivi: é una gara di fondo anche per i cadetti (nati nel 2007) e gli allievi C (nati nel 2008). I ragazzi di queste due categoriegareggiano sulla distanza di 4.000 metri, mentre di solito la loro distanza di gara è di 1500 metri. Gli allievi B1 (nati nel 2010) e allievi B2 (nati nel 2009) gareggiano invece come sempre sui mille metri, ma nella kinder skiff devono affrontare il giro di boa: cosa che non capita mai nelle gare normali, che sono in linea. Per i ragazzi è molto divertente oltre che faticoso trovarsi al fatidico giro di boa, dove si formano anche ingorghi. Il meteo autunnale ma soleggiato è stato favorevole alla disputa delle gare durante tutto il week end a Torino.

L’Argus ha partecipato alle regate del sabato con 11 atleti e ha molto ben figurato nella categoria allievi B1 maschile con Aldin Apuzzo che ha ottenuto uno splendido terzo posto su 43 partecipanti. Nella stessa gara Oscar Canale si è piazzato al 19mo posto, seguito da Manuel Tosi al 20mo. Tra le ragazze della stessa età (19 atlete in gara) Michelle Castania ha chiuso al 10mo posto; 12ma Bianca Bernardi, 14ma Carlotta Castagnola.Nella categoria allieve C femminile Miriam Canale è arrivata 16ma su 35 iscritti. Miriam Elkamili ha chiuso al 34mo posto: ma era al rientro dopo un mese di stop in seguito a un infortunio.Nella categoria Cadetti tra i maschi Lorenzo Pigozzi si è classificato 45mo su 69 iscritti. Tra le ragazze Giulia Ghibaudo ha chiuso al 21mo posto, Giada Castellini al 27mo posto.