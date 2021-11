'Santa': Argus, cena benefica per finanziare l'acquisto di due barche - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Canottieri Argus. Di Paolo Fizzarotti

“Aiutateci a comprare due nuove barche per i nostri ragazzi”. La società Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure organizza una cena di crowdfunding per finanziare l’acquisto di due imbarcazioni da destinare agli allenamenti e all’attività agonistica dei ragazzi.

“Le barche sono molto costose – spiega Claudio Marsano, presidente dell’Argus – ma con la cena confidiamo di riuscire a raggiungere una certa quantità di denaro, da integrare con altre donazioni e con le nostre risorse. Ci servono un coastal rowing per 4 vogatori, che costa circa 17.000 euro, e un singolo che costa invece 2800 euro. Il coastal rowing come dice la parola è un tipo di barca da canottaggio adatto alla pratica di questo sport in mare: le barche da canottaggio normali, infatti, sono troppo basse e si possono usare in mare solo se ci sono alcune condizioni meteo molto favorevoli. In pratica, il mare deve essere piatto o quasi. Il ricavato di questa cena, che servirà anche per scambiarci gli auguri di Natale, verrà utilizzato integralmente per questo progetto di acquisto”.

La cena si farà al ristorante Da Alfredo in corso Marconi. Appuntamento venerdì 3 dicembre alle ore 20: possono partecipare tutti, anche chi non ha parenti, amici o conoscenti tesserati dell’Argus. Il costo è di 40 euro a persona. Il menu è stato curato dal ristorante Da Alfredo: entrée di benvenuto, risotto carciofi e gamberi; filetto di orata all’ammiraglia con frutti di mare; patate al forno alle erbette del Monte; tiramisù; acqua, vino e caffè. Chiusura delle prenotazioni entro il 20 novembre.