Parco Portofino: bloccata ogni attività, sale lo scontento - LevanteNews

Chi deve svolgere una qualsiasi pratica presso il parco di Portofino a chi deve rivolgersi? All’Ente regionale che nessun decreto firmato dal presidente della Repubblica ha cancellato, o al Comitato provvisorio di gestione che non ha neppure una segreteria e non si è ancora riunito (almeno ufficialmente?).

Il fatto è che nei territori aggregati non solo non si pratica più la caccia (e sarebbe il meno); non solo non si possono effettuare “abbruciamenti” o raccogliere legname, ma è anche sospesa ogni attività edilizia. Non ci riferiamo alla costruzione di grattacieli o villette, ma alla manutenzione straordinaria, riqualificazione, restauro di alloggi. Proprietari, impresari, architetti e artigiani che avevano programmato il loro lavoro sono verdi, ma dalla bile. Temono per il loro lavoro.

I vari profeti che annunciavano che nulla sarebbe cambiato, erano falsi profeti. Esiste in realtà la possibilità di chiedere deroghe. Ma deve essere il Comitato provvisorio a muoversi e informare (tutti i media, e non solo l’amico giornalista).

E in attesa della pioggia di milioni prevista dai profeti, il timore è che il Comitato provvisorio resti tale per per mesi e anni. Alcuni media hanno scritto più volte che il ministro Cingolani per il parco di Portofino vuole correre e allora lo faccia davvero. Magari riguardando i confini. Inserendo, anche a macchia di leopardo perché tale possibilità è in vigore altrove e perché oggi i mezzi di trasporto e comunicazione lo permettono, aree di grande valore come la foce dell’Entella. (m.m.)