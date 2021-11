Pallanuoto/ Chiavari Nuoto, l'Under 18 sconfitto dal Lerici Sport - LevanteNews

Esordio in campionato anche per gli Under 18 verdeblu. Domenica 7 novembre i ragazzi guidati dal tecnico Dinu hanno aperto la stagione contro il Lerici. Partita combattuta, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che alla fine ha visto la compagine spezzina imporsi per 10 a 7.

“Finalmente si torna a giocare all’italiana – commenta il tecnico della Chiavari Nuoto – con la possibilità di scendere in acqua più spesso rispetto allo scorso anno, dove si è giocato soltanto a concentramenti; questo nuovo inizio è sicuramente la cosa più importante in questo momento. Tornando al nostro esordio, usciamo sconfitti dopo una partita giocata gol a gol fino alle battute finali. Nonostante l’esordio amaro, sono contento per l’atteggiamento che la squadra ha avuto durante tutti e quattro i tempi, ho visto impegno, positività e tenacia. Questo è il punto da cui partire per il nostro futuro imminente.”

Un grosso in bocca al lupo ai nostri Under 18 che scenderanno nuovamente in acqua il prossimo 21 novembre nella trasferta spezzina contro la Venere Azzurra.

Chiavari Nuoto 7 – Lerici Sport 10

(2-2) (3-3) (1-1) (1-4)

Chiavari Nuoto: Dinu, Grasso, Strianese, Vaccarezza 2, Durli, Dominighini, Schiaffino 5, Allushaj, Carbonaro, Volonghi, Gonfiantini, Balbi.

All. Dinu

Lerici Sport: Toracca, Vangi 3, Moretti, Avvenente 2, Papa, Italiani 4, Pietra 1, Guerra, Andreani, Reina, Lazzaroli.

All. Sellaroli