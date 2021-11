Golfo Paradiso: domani incontri su Igp e Dop con “Fattore Comune” - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco

Venerdì 12 novembre 2021

“Fattore comune” Incontri fra Dop e Igp, a Recco, Sori e Camogli (Ge)

Quando il prodotto è sinonimo di un territorio

Con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno, venerdì 12 ottobre il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio presenterà la quarta edizione dell’evento che mette in primo piano le eccellenze tutelate dai marchi europei Dop e Igp legate al loro territorio e che nella denominazione citano la loro zona d’origine. L’evento ha come primo obiettivo comunicare e far conoscere prodotti, territori, storia e tradizione di quei prodotti agroalimentari che hanno una zona d’origine ben specificata nella loro denominazione protetta.

La quarta edizione vede tornare alcuni dei Consorzi e delle Amministrazioni che nelle prime tre edizioni hanno colto nell’iniziativa i significati mediatici e di “comunanza” per la promozione integrata di territorio e prodotto.

Quest’anno a condurre il talk show, che si terrà presso il Teatro Comunale di Sori a partire dalle ore 15.00, sarà Tinto (Nicola Prudente) storico conduttore della trasmissione-cult di RaiRadio2 “Decanter” e della trasmissione televisiva de La7 “Mica pizza e fichi”, affiancato da Lucio Bernini responsabile del Consorzio della Focaccia di Recco e ideatore dell’evento.

Sul palco dopo il saluto di benvenuto del Sindaco di Sori Dr. Marco Reffo, salirà il Vice-Presidente ed Assessore della Regione Liguria Alessandro Piana con un intervento illustrativo delle eccellenze liguri quali ideali ambasciatori della propria terra, la parola passerà quindi al Senatore Gian Marco Centinaio Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

A seguire le presentazioni delle eccellenze Dop e Igp presenti in questa quarta edizione.

Dal Piemonte arriveranno tre eccellenze, tutte con il marchio D.o.p., la fantastica Robiola di Roccaverano DOP vede una costante crescita d’interesse e di richieste, presenzieranno il Sindaco di Roccaverano Fabio Vergellato ed il presidente del Consorzio di Tutela Fabrizio Garbarino; il formaggio Bra tenero e duro D.o.p. con il Presidente del Consorzio Franco Biraghi appena rientrato dalla Spagna dove il suo Bra Duro Dop Stravecchio si è aggiudicato il World Cheese Award, quindi il Presidente del Consorzio Erbaluce di Caluso Antonino Iuculano ed il Presidente dell’Enoteca Regionale della provincia di Torino Corrado Scapino, reduci da ottime critiche ottenute al Vinitaly per tutte le tipologie di Erbaluce Docg, che racconteranno il legame tra il vino ed il territorio.

Dalle Marche saliranno sul palco il sindaco di Campofilone Gabriele Cannella che racconterà di un bellissimo borgo ad un passo dal mare mentre il produttore Giovanni Marilungo illustrerà le caratteristiche dei loro fantastici Maccheroncini di Campofilone Igp, solo farina, uova e tanta abilità.

Dalla Lombardia il salame d’oca di Mortara Igp, il “salume ecumenico” che mette d’accordo tutte le religioni monoteiste del mondo, sul palco il Sindaco di Mortara Marco Facchinotti ed il presidente del Consorzio, l’istrionico Gioacchino Palestro.

Dall’Emilia Romagna torna il Consorzio Salumi Dop Piacentini, unica provincia in Europa che può vantare tre prodotti tutelati dall’Unione Europea, la famosa ed inimitabile coppa, il classico salame e la sorprendente pancetta, presentati sul palco dal Presidente del Consorzio Antonio Grossetti e dal direttore Roberto Belli; poi la novità assoluta con il Marrone di Castel del Rio Igp, famosi per le dimensioni e la dolcezza, pregiati e profumati saranno presentati da Monia Rontini con la sua azienda , Il Regno del Marrone …

Fattore Comune riprende il cammino, interrotto nel 2020 a causa della pandemia, con l’intento di comunicare e diffondere il valore della qualità legata ai territori, coniugando gastronomia e turismo, cultura e artigianalità ed infine sensibilizzare i consumatori orientando la loro scelta sulle eccellenze certificate Dop e Igp.

Gli eventi di Fattore Comune, in Teatro a Sori e al ristorante Vitturin di Recco, si svolgeranno in sicurezza nel rispetto delle normative anti Covid con la super visione della Croce Verde di Recco.

Un ringraziamento all’Istituto Alberghiero di Stato “Marco Polo” di Genova e Camogli, alla Croce Verde di Recco e alla Pro Loco di Sori per la collaborazione prestata.