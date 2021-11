Chiavari: Iniziano i lavori alla palestra delle Mazzini Est - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“In linea con gli interventi che hanno interessato il plesso scolastico delle Mazzini Est, sono partiti i lavori di restyling e messa in sicurezza della palestra attigua alla scuola, utilizzata per le attività scolastiche ma anche da diverse associazioni sportive chiavaresi “dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso.

“Terminato l’allestimento del cantiere, i lavori procederanno con la rimozione dell’attuale strato impermeabilizzante della copertura dell’edificio e la posa di uno nuovo, rinnovate lattonerie, la sostituzione dei serramenti ammalorati e la riverniciatura della facciata esterna con verifica e manutenzione del calcestruzzo. Le risorse impiegate, che ammontano circa a 120 mila euro, derivano dal ribasso d’asta delle opere di adeguamento sismico ed efficientemente energetico delle Mazzini Est. L’impegno della nostra amministrazione in questi anni è tangibile, lo dimostrano i fatti e tutti gli interventi messi in campo per il miglioramento delle scuole, dalle Mazzini est ed ovest, al Soracco, alle Della Torre e a Sampierdicanne, il tutto per garantire strutture moderne e sicure ai nostri alunni, con una notevole riduzione del consumo energetico e l’eliminazione delle barriere architettoniche”.