Chiavari: caso Nada Cella, tutto come fossimo nel maggio 1996 - LevanteNews

La riapertura delle indagini sul delitto di Nada Cella sembra la “macchina del tempo” che riporta indietro di 25 anni chi, a vario titolo, si occupò del crimine. Nei giorni successivi al delitto ci si aspettava un particolare, una testimonianza, un guizzo degli inquirenti, quella che un tempo si chiamava la “prova regina” per incastrare il commercialista Marco Soracco. Lui si dichiarava innocente ed era disponibile a rispondere non solo alle domande degli inquirenti, ma anche a quelle dei giornalisti per dimostrare la propria innocenza. Su lui pesava il fatto che in un primo momento aveva creduto che le ferite sul corpo della segretaria fossero dovute ad una caduta; ma non era stato il solo a cadere nell’errore. Solo dopo il ricovero al San Martino si ebbe la certezza che la ragazza fosse stata uccisa. E nel frattempo la mamma e la zia di Soracco avevano “sconvolto la scena del delitto” per ripulirla dal sangue (o, ipotesi, per cancellare le prove).

Dopo il sequestro del motorino usato dalla presunta assassina Annalucia Cecere, allora 28enne, l’interrogatorio della donna delle pulizie che quella mattina aveva visto una donna uscire all’ora del crimine dal palazzo di via Marsala a Chiavari dove si trovava lo studio di Soracco.

All’epoca delle indagini né il commissario Zazzaro né il pubblico ministero Gebbia parlarono alla stampa della Cecere, che fu scagionata dopo pochi giorni di indagini. Nel 1996 non c’erano problemi di privacy, semplicemente gli inquirenti erano convinti che la donna fosse estranea al delitto che a lungo ritennero fosse stato compiuto da Soracco.

Dopo che la criminologa Antonella Pesce Delfino, consigliata da un giornalista del Secolo, insieme all’avvocata Sabrina Franzone, ha convinto la Procura, con valide argomentazioni, a riaprire le indagini, si susseguono perquisizioni e interrogatori. Come fossimo tornati al maggio del 1996.