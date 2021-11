Recco: Siri e Napoli, appuntamento con i cittadini - LevanteNews

Da ImmaginaRecco

Giovedì 18 novembre alle ore 20:45 alla sala Polivalente Immagina Recco avrà piacere di incontrare i cittadini.

Lo scopo della serata è duplice: da un lato si vuole fare una sintesi di metà mandato, a due anni e mezzo dalle passate ma anche dalle prossime elezioni, con l’intenzione di rendere partecipi i presenti riguardo i temi della nostra azione politica sia in Consiglio comunale sia all’esterno; dall’altro di condividere con i cittadini le iniziative e i progetti verso i quali vorremmo focalizzare l’attenzione prima dello scadere del mandato elettorale.



La serata è stata pensata per concedere ampio spazio agli eventuali interventi del pubblico, appena finita la breve serie di interventi i membri della lista civica e in particolare i Consiglieri Marcello Napoli e Sergio Siri saranno a disposizione per un confronto e per una condivisione su argomenti messi in evidenza dai presenti all’incontro.

Si raccomanda l’uso della mascherina e si ricorda l’obbligo di esibire il greenpass.