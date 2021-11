Sestri: riaperto il percorso del Rio Succo - LevanteNews

Non solo mare, la ricchezza del territorio di Sestri Levante si snoda anche lungo le sue colline grazie all’articolata rete sentieristica, cuore del turismo lento e autentico di riscoperta dei nostri borghi e capace di offrire scorci di rara bellezza.

Di recente, grazie al vivo impegno dell’associazione Sentieri a Levante, è stato riaperto anche il percorso del rio Succo: i volontari si sono infatti occupati, con l’entusiasmo che li contraddistingue, della sua pulizia, con attenzione particolare al tratto in cui passa vicino al tracciato della A12 per migliorarne la fruibilità.

In questi giorni siamo potuti tornare, pertanto, a percorrere il sentiero grazie alla bella camminata organizzata in occasione della 13esima edizione del festival del turismo sostenibile IT.A.CÀ in compagnia dell’assessore all’Ambiente Mauro Battilana.