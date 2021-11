Recco: il suono dell'allarme aereo, un brivido che tocca il cuore - LevanteNews

Toccante cerimonia stasera a Recco per ricordare il primo bombardamento anglo-americano che sorprese una città assolutamente impreparata. Era il 10 novembre 1943 alle 22.30 circa. Un applaudito concerto della Filarmonica Rossini cui hanno assistito il primo cittadino Carlo Gandolfo con il sindaco dei ragazzi Pietro Speroni; gli assessori Francesca Aprile, Davide Manerba, Enrico Zanini; i consiglieri Nanni Capurro e Gianluca Buccilli; associazioni come la Croce Verde con Marco Bertagnon; una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini. Al termine il saluto del sindaco e la benedizione di una corona da parte dell’arciprete don Pasquale Revello. Commovente il suono della sirena che annunciava l’arrivo dei bombardieri sulla città che quella notte di 78 anni fa non suonò; chi avrebbe dovuto azionarlo era al cinema, gremito di spettatori, che per fortuna non fu bombardato.