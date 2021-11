Recco: circa 50 atleti al Campionato Assoluto di Longboard maschile e femminile - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il mare di Recco si conferma protagonista nel panorama del surf italiano. Circa 50 atleti sono pronti a partecipare al Campionato Assoluto di Longboard maschile e femminile, valido per il titolo italiano 2021. Il primo novembre si è aperta la finestra temporale per l’evento più atteso della stagione. Il campionato è organizzato dall’associazione da Blackwave con il patrocinio del Comune di Recco e dovrebbe svolgersi entro la fine del mese. L’organizzazione ha lavorato per mettere in piedi una gara di livello nazionale, ma come sempre a determinare la riuscita del contest saranno gli atleti provenienti da tutta Italia.

“Con questo nuovo grande appuntamento Recco si conferma a tutti gli effetti Comune Europeo dello Sport – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone – titolo che la città ha conquistato per il 2022. Il surf e, nel caso specifico, la disciplina del longboard, è oggi una delle attività di maggiore successo in grado di dare lustro alla città. Con uno degli eventi più attesi, che vedrà i migliori surfisti italiani contendersi il titolo di campione italiano, contiamo di avere un buon numero di presenze di turisti che praticano sport in quella che è considerata bassa stagione. Anche grazie al surf, Recco è una delle città della Riviera dove la destagionalizzazione del turismo è già divenuta una realtà”.

La baia di Recco già casa di importanti iniziative come il Recco Surfestival o della seconda tappa del Generazioni Tour si prepara ad accogliere i migliori longboarder del paese, entusiasti di tornare a competere dopo lo stop forzato dal Covid.