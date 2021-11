Rapallo: "Sindaci e operatori uniti per delineare strategie" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

«Un lavoro sinergico tra sindaci e amministrazioni comunali, accomunati da unità di visione

e di intenti, per evitare di snaturare le nostre coste e tutelare gli operatori, pur nel rispetto di

quelle che saranno le normative». È il commento del sindaco Carlo Bagnasco all’indomani

del pronunciamento del Consiglio di Stato che prevede la proroga delle concessioni

demaniali marittime fino al 2023.

«Diciamo che il contenuto della sentenza non ci piomba addosso come un fulmine a ciel

sereno – prosegue il primo cittadino – Le avvisaglie che la linea avrebbe potuto essere

questa erano già state ventilate. In questa situazione, credo che la strada più sensata da

percorrere sia quella di renderci disponibili a lavorare assieme agli altri Comuni del territorio

e agli operatori del turismo balneare per avviare un percorso che miri alla salvaguardia delle

peculiarità e delle tradizioni delle nostre coste, ferma restando la necessità di ottemperare a

quelli che saranno gli sviluppi normativi che faranno seguito alla sentenza del Consiglio di

Stato».